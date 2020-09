Les Islamophobes ne sont pas des Baleines Bleues…

« Le plus effrayant dans le totalitarisme n’est pas qu’il commette des atrocités mais qu’il détruise la notion même de vérité objective : il prétend contrôler le passé aussi bien que l’avenir. » George Orwell (1)

Elle est arrivée !… Qui ?... La livraison de la dernière des « escalopes » que la propagande islamophobe nous sert, avec autant de régularité qu’une horloge suisse le cri de son inénarrable coucou … Sommes colossales investies à longueur d’années pour formater, fanatiser serait plus juste, les opinions publiques sous administration de l’OTAN, et jeter de l’huile sur le feu de la haine, par toutes les officines de la désinformation « atlantiste »… Lancement en fanfare de cette « escaloperie » en francophonie (en Scandinavie et dans les pays anglophones, c’est du même fourneau même si les "cuistos" changent…), publiée aux éditions de L’ Aube et diffusée depuis octobre 2017, dont je recommande la lecture pour mesurer l’insondable obscurantisme de nos maîtres à penser actuels, avec pour titre : « Les musulmans ne sont pas des bébés phoques » Et, en sous-titre : « Pour en finir avec notre déni ». L’auteur ?... Nom de plume : André Versaille. Nom véritable : André Asaël… Par dérision, face à la bonne conscience à deux sous des « Belles Âmes », mon billet se doit de faire référence aux copains des bébés phoques : les baleines bleues. Le titre étant révélateur par ses sous-entendus, inconscients pour être charitable : s’il est impératif de protéger les animaux en voie d’extinction, on a le droit de massacrer nos frères humains dès lors qu’ils n’acceptent pas leur servitude à notre égard. Sans le moindre remord… Soutenu par tous les médias de l’OTAN qui nous somment de le lire « d’urgence », « en priorité », ainsi que nous le martèle le site au nom si impérial : « Atlantico » ; dans son édition du 15 janvier 2018. (2) Pour peu que l’on observe la production de notre industrie de la propagande, depuis des décennies et même au-delà, l’objectif obsessionnel étant de justifier les "croisades", autrement dit les "spoliations" coloniales, contre les nations et peuples musulmans ; avec le Moyen-Orient pour centre de cible. Car d’autres pays, où ils sont considérés en « minorités », n’échappent pas à cette gigantesque chasse à l’homme dans l’incitation à la haine religieuse : Inde, Philippines, Thaïlande, Myanmar (ex-Birmanie).



Le plus tragique est de savoir que chaque campagne islamophobe, initiée par les pays "de la Civilisation et de la Bonne Conscience", précède de nouvelles calamités et dévastations dans les pays musulmans. Ce n’est pas un hasard si leur récente intensification accompagne menaces et déclarations guerrières aboyées, de concert, par les ministres US des Affaires Etrangères Tillerson (archétype de nos implacables "oligarques" - ex PDG du groupe pétrolier/gazier Exxon) et de la Défense, l’halluciné général Mattis. A l’encontre de la Syrie et de l’Iran, tout particulièrement.



Nul besoin d’être un spécialiste en prospective pour anticiper le zèle de nos gouvernements européens, administrés par des agents de la cinquième colonne méthodiquement infiltrée par notre suzerain, dans leur servile application des injonctions reçues. Depuis le XI° siècle, celui des croisades, rien de changé, dans le fond : l’inconscient collectif occidental est conditionné, façonné, en permanence. Seule différence, avec le Moyen-Age : les moyens démultipliés par les nouvelles technologies de la désinformation… Logorrhée habituelle de ce lavage de cerveaux. Tous les ingrédients y sont.

"Pour en finir avec notre déni", en est le sous-titre. En réalité, c’est le contraire qui est pratiqué : "Pour persévérer dans notre déni". Dans ce Blog, cela a été à plusieurs reprises dénoncé, je n’y reviendrai pas dans le détail et me limiterai à reprendre quelques extraits des articles publiés dans le dossier : "Islamophobie et Racisme d'Etat" (3).

Bref rappel des trois dénis gérés par le lobby islamophobe, immergeant les nations d’Occident dans la régression intellectuelle, les étouffant d’obscurantisme, pour le plus grand profit de nos oligarchies de "l'Etat Profond" : i) Déni de la réalité : L’Hyperviolence de l’Occident Un des thèmes majeurs de l’islamophobie est la prétendue "violence de l’Islam". Mais, prendre un atlas géographique, c’est constater que bombardements, tueries, massacres, centres de tortures, occupations militaires, se déroulent en Terre d’Islam. Non pas le contraire. Dévastations infligées par des forces armées occidentales, ou "judéo-chrétiennes", pour reprendre en miroir la stupide typologie de "La Violence" imposée par les islamophobes. Des "coalitions", à présent, de dizaines de pays sous tutelle de l'OTAN (une quarantaine en Irak et en Syrie, une soixantaine en Afghanistan, etc.) ; Australie et Nouvelle-Zélande compris !... Depuis un siècle !... Depuis la chute de l’Empire Ottoman et son dépeçage par les puissances occidentales dans des traités internationaux (Traité de Sèvres du 20 août 1920 – Traité de Lausanne du 24 juillet 1923). Des millions de morts et de blessés, de vies fracassées, des milliards de destructions, des décennies de développement et de prospérité anéanties, des générations saccagées… Mais, Chutt !... Silence !... Tabou !...

ii) Déni de La Connaissance : Le Culte de l’Ignorance



Fanatiser les foules commence toujours pas "Le Culte de l’Ignorance". Déformer, désinformer, occulter. Dans le cas de l’Islam, forgeant une vision d'épouvante, fantasmée, depuis les croisades. A la source d’une des plus brillantes civilisations que l’Humanité ait connue, voilà une religion ravalée à de grotesques stéréotypes. Du sauvage, le couteau entre les dents, ou la bombe dans le turban. Ou encore, amalgames constants avec des "racailles" de certaines banlieues, aussi violentes qu'incultes, méticuleusement encadrées et instrumentalisées par des services spéciaux de tous poils qui assurent leur quasi-impunité (les fameuses "zones de non-droit")... Jusqu’à des clowns proclamés "imams", on ne sait trop, ou on le sait trop bien, par qui… Malgré les protestations répétées de la communauté musulmane française qui ne se reconnaît pas dans la caricature et la manipulation de sa religion par des personnages aussi incultes qu’analphabètes ; y compris en termes théologiques !... Mais, qu’on retrouve sur tous les plateaux TV-Radio, ou dans les articles de presse dressant leurs louanges. Tels les ridicules "imams de la mosquée de Drancy", véritable école de "cirque médiatique". Longtemps, l’histrion de service fut le pitoyable Chalghoumi (4) :

« L’Islam des Lumières » rêvé par la prédation coloniale…

Lui succède à présent, nouvel "imam de la mosquée de Drancy" : Abdelali Mamoun. Fils de harki, ancien adjudant-chef de l'armée française, ex-ouvrier de Renault !... Labels de qualité que ne cesse de rappeler la propagande. Annonçant, surgi du néant - Ô miracle ! - l'arrivée du nouveau pape des musulmans de France : "Le nouvel imam préféré des médias", trompette-t-elle !... (5) Ridicule comédie destinée à masquer, auprès d’une opinion publique désinformée, des pans entiers de connaissances, étouffés par une censure qui ne dit pas son nom, pour laisser le monopole du discours aux islamophobes. Car "L'Islam des Lumières", "L'Islam de France", dont ils se font à longueur d'année les promoteurs acharnés, ne sont que des outils pour formater une image, imposer une nouvelle croyance : seuls seraient des musulmans "authentiquement français", patriotes, modernes, évolués, civilisés, courageux, ceux qui approuveraient sans réserve, en chantant la Marseillaise, les pires massacres, spoliations, prédations infligés aux pays musulmans par l'Occident. Y compris les horreurs les plus abjectes en Palestine.

Réformer ?… Surtout pas l’Occident, modèle de civilisation et d’humanisme, comme chacun sait !... Mais, avant tout, l'Islam qui serait une religion entravant la progression de la Planète vers un avenir radieux... C’est oublier ou taire que toutes les sommités, de la recherche sur les civilisations et les religions, de la pensée, de la spiritualité, parmi les non-musulmans, qui ont fait l'effort de franchir la barrière de l'idéologie coloniale, ont témoigné de leur profond respect pour une religion qu'ils considèrent comme un patrimoine essentiel de l'Humanité pour l'avoir étudiée pendant des décennies. Je ne m’en lasserai pas, j’enfonce le clou, à répétition : inviter à lire ou parcourir leurs œuvres pour ceux qui veulent partir à la découverte du monde, de la culture, de l'art et de la pensée face à la transcendance. Pour me limiter aux plus grands :

Jacques Berque, Henry Corbin, Louis Massignon, Denise Masson, Edward Saïd, Frithjof Schuon...

Mais, dans leur terrorisme intellectuel, les islamophobes nostalgiques de la belle époque coloniale, pour donner de la crédibilité à leur désinformation, préfèrent mettre en scène les inévitables "Béni-Oui-Oui" qui, portant des prénoms musulmans ou des noms arabes, hurleront au loup avec eux. Nul besoin de s'étonner, mais comment ne pas en rire, si l’ouvrage d’André Asaël, est considéré par la propagande comme (6) :

« … un plaidoyer pour la défense des intellectuels et réformistes musulmans modérés, qu'il compare aux philosophes des lumières dans leur combat pour libérer la connaissance des dogmes religieux. Boualem Sansal (écrivain, qui apporte son soutien à André Versaille dans le résumé du livre), Hélé Béji (écrivain et haut fonctionnaire), Tahar Ben Jelloun (écrivain), Abdennour Bidar (philosophe et haut fonctionnaire), Abdelali Mamoun (Iman de Drancy)… sont quelques uns de ces démocrates qu'il faut bien qualifier aujourd'hui de courageux. » "Courageux" ?... Vous n'entendrez jamais cette bande de rigolos émettre la moindre critique sur les pillages, chaos et souffrances dont sont accablés les pays musulmans par les armées occidentales. Quant à la Palestine, ils ne savent même pas où elle se trouve... Encore moins s'insurger contre la colonisation déguisée des pays du Maghreb, dont ils sont originaires, par les puissances européennes. Bloquant toute union économique entre leurs pays (moins de 2% d'échanges commerciaux entre eux); toute industrialisation, notamment dans les hautes technologies ; les obligeant à importer le maximum de biens et de services ; maintenant leurs pays dans la servitude d'une sous-traitance volatile (chemises, jeans, etc.) et d'un fragile tourisme "de masse" : des diplômés de l'enseignement supérieur réduits à être des serveurs ou des femmes de chambre, ou pire... Ils se taisent, ces minables "Béni-Oui-Oui". Evidemment, pour prix de leur infâme lâcheté, nos oligarques leur ouvrent toutes les portes et chéquiers : TV-Radios, Editions, Enseignement-Recherche, Académies et Jurys littéraires, etc. Dans tout leur éclat : corruption et prostitution "intellectuelles".

iii) Déni de l'Altérité : Le Mépris de "L'Autre" Ignorance, désinformation, sont les piliers de l’obscurantisme architecturés par les propagandistes des "totalitarismes". Le pillage colonial, ce totalitarisme de l'Occident, en est l'expression la plus sauvage ; et les islamophobes, qui en sont les féroces auxiliaires, asphyxient les opinions publiques dans la bêtise pour entretenir, en permanence, le mépris de "L'Autre". Double mécanismes, nous le savons : => Entretenir un sentiment de peur, d'insécurité, de quotidien anxiogène, nécessaire à nos oligarchies pour "tenir", "maîtriser", leurs populations => Entretenir un sentiment de supériorité, xénophobe, "nous sommes civilisés face à des envahisseurs barbares", permettant aux "bonnes consciences" d'ensevelir tout sentiment de culpabilité face aux horreurs que nous commettons à l'encontre de tant de peuples et nations.

Bien sûr, tous les prétextes, clichés et autres ingrédients, servent de sauce à ces "cuistos" sataniques... Un des plus employés étant "la laïcité en danger", comme si nos parlements nationaux et régionaux étaient aux mains de conquérants prêts à nous asservir dans des lois religieuses. Ce "laïcardisme délirant", déformant, manipulant, le fondement de la Loi de 1905 organisant la séparation entre le Religieux et l'Etat, en dissimule le principe cardinal : La République se doit de protéger l'exercice de la Liberté de Conscience et donc, de la liberté pour chaque français de pratiquer ses croyances, dans le respect de la Constitution.



En fait ce fanatisme laïcard, n'est que le déguisement d'un suprémacisme. Cette immonde idéologie, cancer de l'Occident et de La Paix dans le Monde, insinuant, instillant, infiltrant, imposant, dans ce lavage de cerveau que nous subissons sans arrêt : "... qu'une certaine catégorie de personnes est supérieure aux autres et doit les dominer ou les asservir, ou est en droit de le faire."



S’il n’y avait tant de destructions, de souffrances, de vies brisées, on ne pourrait que rire face aux prétentions de cette horde de serviles auxiliaires de la prédation coloniale, jouant les « intellectuels » ou les « anges », « éveilleurs de conscience »… En fait, ces Tartufe ne sont que les complices des pires crimes et horreurs, contre l’Humanité.

Pour ne pas conclure sur la vision de ce cloaque intellectuel, je vous propose un bol d'oxygène en écoutant René Guénon dans son livre publié en 1927, "La Crise du Monde Moderne" (7) : « Quelques-uns parlent aujourd'hui de « défense de l'Occident », ce qui est vraiment singulier, alors que c'est celui-ci qui menace de tout submerger et d'entraîner l'humanité entière dans le tourbillon de son activité désordonnée ; singulier, disons-nous, et tout à fait injustifié, s'ils entendent, comme il le semble bien malgré quelques restrictions, que cette défense doit être dirigée contre l'Orient, car le véritable Orient ne songe ni à attaquer ni à dominer qui que ce soit, il ne demande rien de plus que son indépendance et sa tranquillité, ce qui, on en conviendra, est assez légitime. La vérité, pourtant, est que l'Occident a en effet grand besoin d'être défendu, mais uniquement contre lui-même, contre ses propres tendances qui, si elles sont poussées jusqu'au bout, le mèneront inévitablement à la ruine et à la destruction ; c'est donc "réforme de l'Occident" qu'il faudrait dire, et cette réforme, si elle était ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une vraie restauration traditionnelle, aurait pour conséquence toute naturelle un rapprochement avec l'Orient. »